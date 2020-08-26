Скользящая по волнам: Вайкуле рассказала о своем новом увлечении на отдыхе

Многие звезды этим летом вынуждены отказаться от своих планов на отпуск: пандемия коронавируса внесла коррективы. Но некоторые с морем и не расставались. Певица Лайма Вайкуле живет в Юрмале на самом побережье. И звезда уже успела похвастаться не только урожаем, но и любимым местом для плавания.

А на этот раз артистка призналась, что увлеклась новым видом водного транспорта — сибобом. Это буксировщик для подводного плавания, который позволяет без особых усилий скользить по водной глади или совершать погружения на глубину.

«Новое увлечение, теперь БОБ… Конечно же, Sea БОБ», — написала Вайкуле под снимком, на котором позирует с модным гаджетом.

Кстати, с сибобом отлично подружился телеведущий Максим Галкин. Как-то муж Пугачевой заскучал в самоизоляции и запостил в Instagram видео, на котором очень бодро покоряет морские просторы. В качестве оператора по традиции выступила Примадонна.