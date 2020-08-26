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Звездный гость

«Что за мужик справа?»: в Сети обсуждают фото Собчак и Водонаевой времен «Дома-2»

На снимке две звезды позируют с черными котятами.

«Что за мужик справа?»: в Сети обсуждают фото Собчак и Водонаевой времен «Дома-2»
Ксения Собчак. Фото: globallookpress.com

Ксения Собчак была ведущей телепроекта «Дом-2» на протяжении нескольких лет. Блондинка вершила судьбы «золотого состава» реалити-шоу вместе с Ксенией Бородиной. Сейчас интересы светской львицы сосредоточены в другой плоскости. Но периодически «Дом-2» напоминает о себе с подачи самих звезд или в фан-группах.

Например, в аккаунте, посвященном Ксении Собчак, появилось фото телеведущей, на котором она позирует вместе с Аленой Водонаевой. Снимку 15 лет – оно сделано в далеком 2005-м году.

Будущие инстадивы выглядят в соответствии с модными тенденциями середины нулевых – джинсы с низкой посадкой, ремень-цепь, прозрачные очки. Но поклонники пришли в настоящее замешательство.

«Причесон Водонаевой самый мегамодный», «Что за мужик справа?», «Брови у Водонаевой не изменились», «Все мы в 15-17 такие были», «Как молоды мы были», «Ксюша в 2005 в стиле Пэрис!» — пишут в комментариях.

Кстати, один из бывших участников телепроекта, Рустам Солнцев, недавно показал, как раньше выглядели Виктория Боня и Ольга Бузова во времена участия в реалити.

 

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