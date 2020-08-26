Как приготовить идеальную картошку и выбрать спелый арбуз: шеф расскажет
Видео
Лера Кудрявцева: «Дмитрий Дибров рассказал, как восстанавливается после инсульта»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Это так страшно»: Лиза Арзамасова поделилась селфи без макияжа

Звезда «Папиных дочек» призналась, что снимается в проекте, где необходима естественность.

«Это так страшно»: Лиза Арзамасова поделилась селфи без макияжа
Елизавета Арзамасова (Фото: Globallookpress.com)

25-летняя звезда сериала «Папиных дочек» Лиза Арзамасова в своем микроблоге в Instagram опубликовала селфи без макияжа. Девушка решила совместить, что называется, приятное с полезным – она удовлетворила любопытство поклонников своим обликом без косметики, а также рассказала о новом проекте, в котором сейчас задействована.

Невеста Ильи Авербуха в настоящее время снимается в сериале «Некрасивая». И в кадре девушка впервые со времен «Папиных дочек» появляется без грамма косметики – так того требует сценарий. Но оказалось, что это не так просто.

«Вы просили разместить фотографию без косметики, а тут вам — «нате, пожалуйста» — целых несколько серий будет в таком вот виде! И кстати, оказалось — это так страшно сначала… Прям трусила» — призналась актриса.

По мнению Арзамасовой, макияж для девушки служит своеобразной защитой от внешнего мира. И отказываться от косметики актрисе было сложно. Но она смогла перебороть себя.

«Вот сейчас я так благодарна съемочной группе за эту свободу!» — написала звезда.

Тэги

Елизавета АрзамасоваЛиза АрзамасоваЛиза Арзамасова последние новостифото без макияжа