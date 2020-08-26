«Вот это мамочка! Что за штучка»: Муцениеце в микробикини оседлала тарзанку

Агата Муцениеце отдает предпочтение активному отдыху на природе. Свой уикенд актриса из фильма «Тобол» провела вместе с детьми: семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией. Сначала бывшая жена Павла Прилучного вместе с отпрысками попрыгала на батуте, а потом решилась и на экстремальный спорт. Прихватив с собой камеру, актриса оседлала тарзанку, раззадорив поклонников соблазнительными изгибами звездного тела в крохотном бикини. Фанаты лишились дара речи, подметив, как похорошела Агата. Подписчики знаменитости сошлись во мнении, что после расставания с Павлом Прилучным, актриса стала выглядеть еще краше.

Ранее Муцениеце поделилась признаниями о том, что бывший муж якобы до сих пор убеждает ее в своих чувствах. Правда, исключительно на словах. Агата заверила, что если человек кого-то искренне любит, то он скорее всего будет вести себя иначе. К слову, Прилучному уже приписывают роман с актрисой из ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович.