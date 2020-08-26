«Вот это мамочка! Что за штучка»: Муцениеце в микробикини оседлала тарзанку

Агата Муцениеце отдает предпочтение активному отдыху на природе. Свой уикенд актриса из фильма «Тобол» провела вместе с детьми: семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией. Сначала бывшая жена Павла Прилучного вместе с отпрысками попрыгала на батуте, а потом решилась и на экстремальный спорт. Прихватив с собой камеру, актриса оседлала тарзанку, раззадорив поклонников соблазнительными изгибами звездного тела в крохотном бикини. Фанаты лишились дара речи, подметив, как похорошела Агата. Подписчики знаменитости сошлись во мнении, что после расставания с Павлом Прилучным, актриса стала выглядеть еще краше.
Ранее Муцениеце поделилась признаниями о том, что бывший муж якобы до сих пор убеждает ее в своих чувствах. Правда, исключительно на словах. Агата заверила, что если человек кого-то искренне любит, то он скорее всего будет вести себя иначе. К слову, Прилучному уже приписывают роман с актрисой из ситкома «Папины дочки» Мирославой Карпович.
«Вот это мамочка! Что за штучка», «Ну надо же!! Блистательная», «Пашка, небось сто раз пересмотрел», «Классная, у вас такое чувство юмора, все бы позавидовали», «Вашим деткам очень повезло, такая крутая у них мамка», «Вот это да, какая грация», «Тимоха за вами бежит и догнать не может», «Всех там визгами перепугали?!», «Смешная, вы прям как девочка-подросток», «Ух, смело!! А я бы побоялась, какая скорость», «У всех отвисла челюсть! Бомба», — отметили поклонники актрисы.