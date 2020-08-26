«Ой, какая красота!»: Лиза Галкина в шортах и юбке со шлейфом впечатлила отца

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет настоящей модницей. Девочка за свои шесть лет уже поучаствовала в настоящем показе мод от Валентина Юдашкина, пройдя по подиуму в нарядах от именитого кутюрье. Но и дама девочка любит устраивать дефиле.

На фан-страничке маленькой модницы в Instagram появилась архивная видеозапись Максима Галкина, который запечатлел дочку в оригинальном наряде. Он не смог скрыть удивления и произнес:

«Ой, какая красота! Это что значит?» — спросил про аутфит Лизы отец. «Это шорты и юбка. Раз — и шлейф есть, если что, чтоб спинке не дуло. Шорты-юбка» — объяснила модница.

Маленькая модель покружилась в наряде, демонстрируя юбку-шорты со всех сторон. И даже успела дать отцу фэшн-совет. Он спросил у нее, можно ли носить тапки с носками, на что Лиза задумчиво произнесла:

«Носки с тапками? – переспросила Лиза и пожала плечами: «Никогда об этом не слышала».