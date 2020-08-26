«Для любителей поспать»: Ирина Дубцова в черном бикини похвасталась плавучим завтраком

Ирина Дубцова обожает отдыхать на море. Ко всему прочему, она старается вывозить в теплые страны своего сына Артема в период, когда у него может обостриться аллергия. Но в этом году певица из-за пандемии коронавируса смогла улететь из Москвы только в августе. Последний месяц лета с семьей она проводит в Бодруме, куда приехали многие звезды. Артистка привезла с собой не только сына, но и свою маму.

Накануне Ирина с радостью хвасталась фигурой в бикини. 38-летняя певица заметно похудела после карантина. Поклонники не перестают восхищаться ее красотой. Девушка набирается сил перед очередными трудовыми буднями и осенью. Она даже не всегда рано просыпается. Так 26 августа артистка похвасталась своим плавучим завтраком. Дубцова проснулась поздно, поэтому устроила трапезу прямо в бассейне. Еда была разложена на подносе, который плавал в воде.

Девушка предстала в черном мини-бикини с высокой талией и шляпе. Она позировала вместе подругой и выглядела счастливой. Певица смеялась вместе с подругой.

«Две засони — я и Маруся моя. Хорошо, что есть плавающий завтрак для любителей поспать», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только завтраком, но и красотой артистки. Многие одарили комплиментами Ирину и не стали скрывать свою зависть. «Поплавали девочки», «Жить хорошо, а хорошо жить — еще лучше», «Красотки», «Какие счастливицы!», «Ну вообще слов нет», «Как прикольно-то сочетать приятное с полезным! Тоже так хочу», «По-королевски», — прокомментировали пост подписчики.