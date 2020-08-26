«Сулейман бы вызвал ее на хальвет»: Мерьем Узерли после «Великолепного века» стала выглядеть еще краше

36-летняя Мерьем Узерли, как считают ее верные почитатели, заметно похорошела после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Фанаты сошлись во мнении, что актриса становится краше день ото дня. Партнерша Халита Эргенча не перестает радовать поклонников пикантными снимками в Instagram. На одном из свежих видеороликов знаменитость раззадорила верных почитателей воздушными поцелуями. Подписчики актрисы подметили, что Узерли выглядит невероятно свежо, привлекательно и что немало важно естественно. Многие считают, что «такие пухлые губы» свели бы с ума и падишаха.
Многие уверены, что позитивные перемены во внешности актрисы связаны в первую очередь с рождением первенца. Напомним, что Мерьем покинула съемочную площадку «Великолепного века», сославшись на профессиональное выгорание. Позже Узерли подтвердила слухи о своем интересном положении. К слову, дочери актрисы исполнилось шесть лет.
«Очень похорошела, просто загляденье», «Сулейман бы позвал ее на хальвет (ночь любви с султаном, — Прим. ред.)», «Ах, эти губы!! О вашем поцелуе можно только мечтать», «Сердце султана точно екнуло», «Мне кажется, если бы не Бергюзар, то Халит бы точно влюбился в свою Хюррем», «Повелительница всех сердец», «Как же ей хорошо в естественном виде, без всяких там филлеров», «Чувственная, любим вас!! Красавица», «Стала выглядеть даже лучше, ушла это припухлость, как-то помолодела», «Есть в ней особенная черта, которая так и манит!! Умеет она себя подать, что тут скажешь», «Только моложе, только краше», — такие комментарии появились под свежими снимками актрисы.