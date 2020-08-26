«Сулейман бы вызвал ее на хальвет»: Мерьем Узерли после «Великолепного века» стала выглядеть еще краше

36-летняя Мерьем Узерли, как считают ее верные почитатели, заметно похорошела после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Фанаты сошлись во мнении, что актриса становится краше день ото дня. Партнерша Халита Эргенча не перестает радовать поклонников пикантными снимками в Instagram. На одном из свежих видеороликов знаменитость раззадорила верных почитателей воздушными поцелуями. Подписчики актрисы подметили, что Узерли выглядит невероятно свежо, привлекательно и что немало важно естественно. Многие считают, что «такие пухлые губы» свели бы с ума и падишаха.

Многие уверены, что позитивные перемены во внешности актрисы связаны в первую очередь с рождением первенца. Напомним, что Мерьем покинула съемочную площадку «Великолепного века», сославшись на профессиональное выгорание. Позже Узерли подтвердила слухи о своем интересном положении. К слову, дочери актрисы исполнилось шесть лет.