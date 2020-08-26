«Моя булочка с корицей»: Темникова поделилась снимком пятилетней дочки на капоте автомобиля

Певица Елена Темникова в Instagram поделилась снимком, на котором она со своей пятилетней дочкой Александрой. Девочка заметно подросла за последнее время. Она настоящая красавица. На фотографии дочка Темниковой сидит на капоте автомобиля и хочет поцеловать свою звездную маму.

«Моя булочка с корицей», — кратко подписала снимок звезда.

«Какие вы красивые. Сразу захотелось Сашин свитер», «Самые красивые девчонки на районе», «Какая милота. Саша уже такая взрослая», «Такие классные», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что первым мужем Елены Темниковой был продюсер Алексей Семенов. Их роман начался на проекте «Фабрика звезд – 2». Формально в браке они были шесть лет. При этом известно, что последние четыре года уже не жили вместе. После расставания с Темниковой Семенов перебрался в Киев. Сейчас он трудится на местном телевидении. Он снова женился. У мужчины есть дочь. Общих детей с Темниковой у него не было. Дочь Сашу исполнительница родила в браке с руководителем IT-компании Дмитрием Сергеевым. Девочке в марте этого года исполнилось пять лет.