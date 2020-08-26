«Прекрасное начало дня»: Волочкова растянулась в шпагате на гамаке

44-летняя балерина Анастасия Волочкова не осталась этим летом без моря. Она не стала дожидаться открытия границ, чтобы улететь на любимые Мальдивы, и предпочла отдохнуть в Турции. К слову, отдыхает танцовщица на Средиземном море вместе с женихом, которого артистка до сих пор держит за кадром, несмотря на то, что 20 октября у них состоится свадьба.

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«Ни дня без шпагата» — под этим лозунгом Волочкова проводит свой отпуск.

Подписчики в Instagram уже видели идеальную растяжку артистки на яхте, на поручнях бассейна, на заборе, купели и многих других местах. На этот раз продемонстрировала поперечный элемент в гамаке.

«Прекрасное начало дня», — подписала снимок артистка.

При этом, по традиции, Волочкова ограничила комментарии под публикацией. Она старается ограничивать себя от негатива, который в больших количествах льется в соцсетях в ее адрес.

Кстати, лавры повелительницы шпагатов Волочковой не дают покоя многим знаменитостям. Например, серьезными достижениями в растяжке хвастались Ани Лорак, Дарья Донцова, Ляйсан Утяшева.