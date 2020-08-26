«Какие шикарные ножки!»: похорошевшая Дапкунайте в одной толстовке блеснула эффектной фигурой

Российский зритель помнит Ингеборгу Дапкунайте по огромному количеству ярких ролей в отечественном кино. Литовская актриса снималась в таких лентах, как: «Утомленные солнцем», «Семь лет в Тибете», «Григорий Р.», «Матильда», «Союз спасения» и многих других лентах. Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонки для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Ингеборга в свои 58 лет выглядит невероятно молодо и привлекательно. При этом ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что одевается Дапкунайте сдержано: лаконичные крой, строгие силуэты, минимум украшений, монохромные оттенки — это ее узнаваемый стиль.
На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежими снимками, представ перед объективом фотокамеры в одной розовой толстовке. Ингеборга блеснула идеальными стройными ножками, чем и привлекла внимание поклонников. Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что Дапкунайте заметно похорошела, она выглядит очень молодо и вместе с тем утонченно.
«Вечно молодая», «Какие шикарные ножки, Ингеборга!», «Супер! Вы прекрасны», «Выглядеть такой красивой — это преступление», «Что с этой женщиной не так?! Откуда этот океан позитива и обаяния?!», «Солнце такое», «Когда я вас вижу, у меня поднимается настроение», «Вы как-будто кусочек света на блюдце, которое осветило рассветное солнце, такая прозрачная и светлая», «Потрясающая, любим и восхищаемся вашим талантом», «Ножки огонь!» — такие комментарии появились под снимками актрисы.