«Какие шикарные ножки!»: похорошевшая Дапкунайте в одной толстовке блеснула эффектной фигурой

Российский зритель помнит Ингеборгу Дапкунайте по огромному количеству ярких ролей в отечественном кино. Литовская актриса снималась в таких лентах, как: «Утомленные солнцем», «Семь лет в Тибете», «Григорий Р.», «Матильда», «Союз спасения» и многих других лентах. Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонки для одного из изданий светской хроники говорил о том, что Ингеборга в свои 58 лет выглядит невероятно молодо и привлекательно. При этом ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что одевается Дапкунайте сдержано: лаконичные крой, строгие силуэты, минимум украшений, монохромные оттенки — это ее узнаваемый стиль.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежими снимками, представ перед объективом фотокамеры в одной розовой толстовке. Ингеборга блеснула идеальными стройными ножками, чем и привлекла внимание поклонников. Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что Дапкунайте заметно похорошела, она выглядит очень молодо и вместе с тем утонченно.