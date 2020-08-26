Падчерица Стаса Михайлова с сестренками и знаменитым отчимом запечатлелась на отдыхе

Падчерица музыканта Стаса Михайлова 20-летняя Ева Канчельскис в Instagram разместила красивый кадр со своего отдыха в Греции рядом с любимыми людьми. На фотографии можно увидеть ее сестренок, дочерей певца от брака с Инной Михайловой — Иванну и Марию, а также знаменитого отчима. Все семейство находится в ресторанчике на свежем воздухе. Вдали виднеется море.

«В цветнике», «Обожаем всех вас. Вы лучшие», «Вы такие милые. Счастья и здоровья вам», «Счастливый папа на красивой фоточке с дочками», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Стаса и Инны Михайловой на двоих шестеро детей. Кроме общих Иванны и Марии, у музыканта есть от предыдущих отношений сын Никита и дочь Дарья. У Инны Канчельскис также двое детей от футболиста Андрея Канчельскиса — это упомянутая Ева и ее старший брат Андрей.

Заметим, что Ева Канчельскис живет вместе со своим отчимом в его доме, когда находится в России. Учится девушка в Лондоне в Королевском колледже. У нее прекрасные отношения с музыкантом, который считает ее своей дочкой.