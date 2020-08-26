Как две капли: Риз Уизерспун опубликовала снимок 20-летней дочери

44-летняя звезда Голливуда показала свою старшую дочь. Красавица Ава Филипп выглядит в точности, как своя мама: белокурые волосы, голубые глаза и нежная добрая улыбка. Сейчас девушке 20 лет.

На фотографии Ава в вязаном кардигане кофейного цвета, волосы заправлены в пучок, в ушах – золотые серьги в форме колец. Изюминкой образа стала красная помада.

«Я знаю, что она мой ребенок, но я очень сильно одержима ей», — призналась Уизерспун.

20-летняя дочь актрисы уже год не живет в родительском доме. Ава поступила в Калифорнийский университет в городе Беркли. Ранее в СМИ Риз Уизерспун призналась, что отъезд дочери дался ей нелегко. Актриса часто заходила в комнату Авы и рыдала у нее на кровати. Нет никаких сомнений, отношения между ними очень близкие.

Посвящать жизнь Голливуду Ава не хочет. Ее интересует мода. Красавица экспериментирует со своей внешностью, и более того, 20-летняя дочь актрисы помогла выбрать маме свадебное платье.

Напомним, Риз Уизерспун вышла замуж второй раз. На этот раз ее избранником стал Джим Тот. От него Уизерспун родила третьего сына. Теннеси уже семь лет. Муж актрисы работает агентом по поиску работы в сфере развлечений. От первого супруга, голливудского актера Райана Филиппа Риз родила двоих детей – Аву и сына Дикона. Влюбленные развелись из-за того, что совершили много ошибок в браке. Виной стал ранний возраст. Несмотря на то, что Райан и Риз расстались, пара поддерживает теплые отношения. Пока Ава учится, а Теннеси растет, средний сын актрисы занимается музыкой и уже выпустил свою первую песню.