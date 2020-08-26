Звезда в шоке: Белла Хадид призналась в мучениях из-за болезни Лайма

Супермодель Белла Хадид уже 8 лет борется с болезнью Лайма. На протяжении всего этого времени звезду преследуют неприятные симптомы. Повышенное потоотделение, головные боли, эффект спутанного сознания — это лишь малая часть ежедневных страданий. Кроме того, у модели в любой момент может начаться учащенное сердцебиение. Тяжело представить, что в такие моменты чувствует Хадид.

По всей видимости, Белла больше не могла скрывать мучения, поэтому поделилась списком симптомов с подписчиками в stories.

Ранее Хадид признавалась, что мечтала заниматься верховой ездой. Однако из-за болезни любимое хобби иногда приходится откладывать. Недавно модель рассказала, что продала любимую лошадь, так как не могла о ней заботиться.

Болезнь Лайма – это инфекция, которая передается от клещей. Несмотря на то что недуг поддается лечению антибиотиками, симптомы не уходят никуда.

Заболеванием страдают очень много звезд шоу-бизнеса. В прошлом году Джастина Бибера заподозрили в принятии наркотиков. У певца начались проблемы с кожей. На самом деле, поклонник миллионов боролся с последствиями страшной болезни. На сегодняшний день болезнь Лайма зарегистрирована в 25 штатах Америки.

Однако инфекция процветает и во Франции. Бывший возлюбленный Виктории Бони, отец ее 8-летней дочери, тоже перенес болезнь. О последствиях модель рассказала со слезами на глазах у себя в соцсети.

«Он облетел всех врачей и медленно увядал. Он был на волоске от того, чтобы не выздороветь», — призналась Боня.

По словам Бони, ее бывший понял, что с ним происходит, узнав симптомы в интернете и, буквально, сам начал лечение. Сейчас бизнесмену уже лучше.