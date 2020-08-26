«Моя любимая небесная ласточка»: Гузеева поделилась архивным кадром с юной Ией Нинидзе

Поклонники пришли в полный восторг от кого, как две звезды выглядели в молодости.

Актриса и ведущая рейтинговой программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева в Instagram разместила совместный снимок с популярной советской и грузинской актрисой театра и кино, певицей Ией Нинидзе. На фотографии и Гузеева, которой сейчас 61 год, и Нинидзе, которой 59 лет, очень молоды. Им примерно по 20 лет.

«Нашей дружбе сто лет в обед. Моя любимая небесная ласточка». Лариса Гузеева

«Две красавицы», «Красота спасет мир», «Вы даже спустя сто лет будете всегда красотками», «Красоту этих женщин ничем не заменить», «Вы обе очень самодостаточные актрисы», – заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ия Нинидзе — мать популярной актрисы Нино Нинидзе. Ее она родила от своего третьего мужа Михаила Бученкова. Кстати, у нее еще есть сын от второго брака с актером Сергеем Максачевым Георгий. Второй муж Ии Нинидзе был в свое время вице-губернатором Курской области.