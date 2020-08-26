«Спасибо тебе за то чудо, которое ты принесла на свет»: Меньщиков нежно обратился к жене

Шоумен Степан Меньщиков в Instagram нежно и трогательно обратился к своей жене Ангелине Монах, которая родила ему девочку. Он разместил на своей страничке видеозапись с трогательными словами, которые адресовал любимой женщине.

«Гелечка. Любимая моя. Спасибо тебе за то чудо, которое ты принесла на свет. Я тебя очень люблю!» Степан Меньщиков

Ниже Степан Меньщиков сделал подпись с красивыми словами: «Дорогая моя Гелечка. Любимая моя! Спасибо тебе за нашу куколку».

Отметим, что для Ангелины Монах, которая в июне этого года стала женой Меньщикова, это уже третий ребенок. Для Меньщикова — второй. Интересно, что всего на проекте «Дом-2» за все годы его существования на свет у участников появилось уже 13 детей.

Степан Меньщиков ранее отмечал, что пока они просто расписались с Ангелиной Монах. Пышное торжество с гостями пройдет в сентябре, когда мама ребенка придет в себя после родов.