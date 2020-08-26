С мамой Аллой на прогулке: 71-летняя Пугачева запечатлела Лизу в куртке-варенке и шортах с оборками

71-летняя Алла Пугачева на личной страничке в Instagram делилась свежими кадрами с участием дочки Лизы. Примадонна запечатлела наследницу во время их совместной прогулки по садовому участку загородного особняка в подмосковной деревне Грязь. Перед объективом камеры малышка предстала в модной куртке-варенке и мини-шортах с оборками по краям. Образ Лизы дополнила принтованная футболка.

«За это можно все отдать!!» — отметила певица.

Вместе с наследницей жена шоумена Максима Галкина полюбовалась полевыми цветами. В одном из своих интервью Алла Пугачева призналась, что она совершенно равнодушна к розам или растениям из парников, больше всего ей нравятся ромашки. А желтые тюльпаны Примадонна принимает исключительно в первое воскресенье весны. Вот уже много лет по сложившейся традиции Алла Борисовна вместе с друзьями отмечает праздник желтых цветов.

В одном из свои интервью Максим Галкин признался, что считает свою жену самой лучшей мамой. По словам шоумена, Алла Борисовна очень ответственно относится к воспитанию детей. В беседе с мужем Примадонна призналась, что она хотела бы стареть рядом с ним. А сам Максим уточнил, что готов сделать все для того, чтобы в его семье царила полная гармония и взаимопонимание.