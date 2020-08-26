«Издевался он надо мной конкретно»: звезда шоу «Замуж за Бузову» Лебедев стал героем скандала

36-летний финалист шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, бизнесмен-сыровар, оказался героем очередного скандала. В Сети появились признания его бывшей девушки Марины, которая рассказала, что он угрожал ей обнародовать интимную переписку и видео эротического содержания после того, как девушка попросила вернуть ей долг — 48 тысяч рублей.

Познакомились Марина и Денис в соцсети. Сама девушка проживает в Манчестере, и увидеться лично пара планировала в августе. Но незадолго до вылета возлюбленная Лебедева узнала о его измене и решила разорвать отношения. Попросила о возврате долга, а также стала настаивать на том, чтобы он удалил из переписки интимные видео.

«Денис — абьюзер. Не знаю, помогли ли ему эти 48 тысяч, но издевался он надо мной конкретно», — приводит слова Марины StarHit. – «Человек угрожал распечатать мои интимные снимки просто за то, что я попросила вернуть долг. Да, я отправляла ему свои очень откровенные видео, но на тот момент Денис был моим любимым мужчиной, почему нет?»

В распоряжении портала – скриншоты переписки Марины с Денисом. Из-за переживаний, которые испытывала девушка в моменты общения с Лебедевым, ей пришлось обратиться к специалистам – девушка стала помышлять о суициде. У нее подрастает ребенок с аутизмом, но даже это, кажется, не остановило бы ее от страшного шага. Сама Марина признает, что экс-бойфренд использует женщин, злоупотребляя совей популярностью.

Напомним, Денис Лебедев стал финалистом шоу «Замуж за Бузову». Но Ольга отвергла мужчину, заявив, что он решил использовать ее ради пиара и наживы. А бывшая жена Лебедева, Анна, рассказывала, что подвергалась физическому насилию.