«Я захотел другой жизни»: Александр Цуркан объяснил, почему ушел от первой жены

Актер Александр Цуркан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой Татьяной. Она подарила ему дочь Юлию, но это обстоятельство не спасло их брак.

«Я встретил первую жену Таню в Орехово-Зуево. Пришел в драматический театр, а она там стоит. От нее шли какие-то флюиды. Она буквально сияла. Я был поражен посадкой ее головы, лбом, шеей – всей фигурой. Она поехала со мной в Сибирь. Я работал там какое-то время инженером аэромобильной службы. Получал огромные по тем временам в СССР деньги – 800 рублей в месяц». Александр Цуркан

Как отметил актер, в Сибири, несмотря на хороший заработок, ему не нравилось. «Там я встретил удивительного человека – жену командира отряда. У нее были великолепные записи Высоцкого. Мы стали вместе с ней его слушать. Это был 1982 год. Она меня влюбила в театр на Таганке. Я захотел другой жизни. Как будто кто-то меня взял и повел обратно в Москву. Жена не понимала, чего я хочу, а я хотел в театр. Так мы с Таней и разошлись», — заметил он.

Александр Цуркан стал широко известен по сериалу «Штрафбат». У него пятеро детей от пяти разных жен.