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«Я захотел другой жизни»: Александр Цуркан объяснил, почему ушел от первой жены

По словам актера, в какой-то момент он влюбился в театр на Таганке.

«Я захотел другой жизни»: Александр Цуркан объяснил, почему ушел от первой жены
Цуркан рассказал о своей первой жене/http://globallookpress.com/

Актер Александр Цуркан в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой Татьяной. Она подарила ему дочь Юлию, но это обстоятельство не спасло их брак.

Александр Цуркан с первой женой и ребенком. Фото
Цуркан развелся с первой женой/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я встретил первую жену Таню в Орехово-Зуево. Пришел в драматический театр, а она там стоит. От нее шли какие-то флюиды. Она буквально сияла. Я был поражен посадкой ее головы, лбом, шеей – всей фигурой. Она поехала со мной в Сибирь. Я работал там какое-то время инженером аэромобильной службы. Получал огромные по тем временам в СССР деньги – 800 рублей в месяц».

Александр Цуркан

Как отметил актер, в Сибири, несмотря на хороший заработок, ему не нравилось. «Там я встретил удивительного человека – жену командира отряда. У нее были великолепные записи Высоцкого. Мы стали вместе с ней его слушать. Это был 1982 год. Она меня влюбила в театр на Таганке. Я захотел другой жизни. Как будто кто-то меня взял и повел обратно в Москву. Жена не понимала, чего я хочу, а я хотел в театр. Так мы с Таней и разошлись», — заметил он.

Александр Цуркан стал широко известен по сериалу «Штрафбат». У него пятеро детей от пяти разных жен.

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Александр ЦурканАлександр Цуркан последние новостиОрехово-ЗуевоПрограмма "Судьба человека"Сибирь