«Даже походка Жанны»: Наталью Фриске в бикини снова сравнили со знаменитой сестрой

С каждым годом, как считают поклонники, девушка становится все больше похожа на певицу.

Сестра певицы Жанны Фриске, Наталья, в Instagram поделилась красивым кадром. На фотографии она запечатлена неизвестным фотографом на отдыхе на Шри-Ланке. Девушка идет вдоль Индийского океана к камням. Она в бикини. Кадр получился очень чувственным и красивым.

«Худшее чувство — это когда кто-то заставил чувствовать тебя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня». Наталья Фриске

«Превосходный кадр и Наталья», «Даже походка Жанны», «Наташа, мы вас обожаем. Вы действительно очень похожи на свою сестренку», — отметили в комментариях пользователи, которые уже не первый раз сравнивают Наталью с сестрой.

Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Ее сестра Наталья на 12 лет младше своей знаменитой родственницы. Одно время Наталья Фриске много времени проводила на Шри-Ланке, где у нее был свой ресторанчик. Однако бизнес прогорел из-за отсутствия клиентов. Сейчас у нее есть свой салон красоты в Москве, где она сама работает косметологом.