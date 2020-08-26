Андрей Разин озвучил сумму, которую тратит в месяц на содержание Пугачевой Максим Галкин

По словам продюсера, если у юмориста кончатся деньги, то жена его сразу же выгонит из дома.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обозначил сумму, которую каждый месяц тратит на содержание своей жены телеведущий Максим Галкин.

«Максиму для того, чтобы содержать Аллу Борисовну, нужно, по моим подсчетам, около десяти миллионов рублей в месяц. Если Примадонна увидит, что у Галкина нет денег, она тут же его выгонит или сама съедет из замка в деревне Грязь!»

Андрей Разин

Как отметил Разин, Пугачева – дама капризная. Она привыкла к роскоши, в которой жила всю жизнь. Сама же она, как считает продюсер, работать сейчас не хочет. Примадонна, которой, как известно, уже 71 год, спокойно занимается все время воспитанием детей. Если до пандемии у юмориста было примерно по 50 концертов в год, и он неплохо на них зарабатывал, то сейчас картина кардинально изменилась. Выступлений нет и пока не предвидится. Также он отметил, что Галкин не зарабатывает достаточной суммы на содержание певицы своей работой на телевидении, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже много лет живут душа в душу в своем замке в подмосковной деревне Грязь. В 2013 году они стали счастливыми родителями. На свет появились их близнецы – Гари и Лиза Галкины.