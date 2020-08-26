«Был большой стресс»: Владимир Пресняков вспомнил расставание с Кристиной Орбакайте

Владимир Пресняков поделился самыми сокровенными воспоминаниями, в том числе и о своей первой любви. С Кристиной Орбакайте они расстались более 20 лет назад и сейчас артист благодарен ей. Прежде всего, за тот стресс, который он перенес после расставания с дочкой Пугачевой. А ведь до того момента, когда Кристина решила поставить точку, Пресняков любил погулять и выпить. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Зангалис & К».

«Социопатия была очень мощная, мания преследования, потом был большой стресс и это все пропало. Я благодарен этому стрессу. Я нарывался на все неприятности, на всякие разборки. Обычно они ничем не заканчивалось. А потом все пропало. И сейчас каждый раз прошу Бога простить меня за то, что проводил время неправильно», — рассказал Пресняков.

Сейчас музыкант счастлив в браке с Натальей Подольской. Они стали мужем и женой в 2010 году и воспитывают сына Арсения. В скоро времени пара станет родители во второй раз.