Изменилась за лето: Богомолов показал подросшую дочку от Дарьи Мороз в джинсовом костюме

Константин Богомолов уже почти год живет в браке с Ксенией Собчак. Этим летом влюбленные отдохнули на Таманском полуострове. Телеведущая впервые за долгое время предпочла провести время на отечественном курорте. Вместе с ней был и сын Платон от брака с Максимом Виторганом. Мальчик растет очень смышленым. К тому же, мама позаботилась, чтобы он с ранних лет изучал несколько языков. А у Богомолова от первого брака с Дарьей Мороз есть дочка Анна. Накануне он с ней провел свой выходной.

В соцсети режиссер опубликовал фото подросшей наследницы. 10-летняя девочка в этом году должна пойти в четвертый класс. По всей видимости, последние летние дни она проводит на природе. Богомолов запечатлел, как дочка читает книгу, а потом малышка позировала ему на лужайке в джинсовом костюме и неоновом топе. Анна предстала с новой прической. У девочки теперь прямая челка и розовая прядь волос.

«Лето фсе. Осень и школа», — подписал кадры Константин.

Поклонники поразились тому, как подрастала наследница артиста. Многие одарили ее комплиментами. «Очень хорошенькая. Идет длинный волос», «Похожа на папу конечно, слов нет», «Как Аня изменилась за лето, просто красавица становится», «Красавица Анечка, такая замечательная и умненькая девочка, есть в кого. Жаль что лето пролетело», «Глаза мамины, но что-то конечно и от папы, логично в принципе», «Какая же она чудесная», — прокомментировали пост подписчики.