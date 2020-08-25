«Гетеросексуалов на сцене мало осталось»: Губерниев объявил о создании с Басковым «Партии каблуков»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объявил о том, что вместе с «золотым голосом России» Николаем Басковым они собираются создать «Партию каблуков».

«Меня часто попрекают: а вот почему ты слушаешь рок, а общаешься с Басковым и Киркоровым. Да потому что мы часто пересекаемся на разных мероприятиях. Они прекрасные певцы. На эстраде крайне мало осталось гетеросексуалов. Мы с Басковым создадим «Партию каблуков». Тарзан у нас будет сопредседателем. Мы еще отберем важные очки у футболистов московского «Динамо». Дмитрий Губерниев

Отметим, что в эфире Губерниев оценивал плейлист «Русского радио». В итоге в его рейтинге первое место занял певец Стас Пьеха. При этом он вспомнил забавный эпизод, произошедший у него много лет назад с мамой Стаса — певицей Илоной Броневицкой. «Она мне говорила, что никогда в жизни не отдаст Стаса на «Фабрику звезд», а через полгода Стас уже зажигал на «Фабрике». Шоу-бизнес победил материнское чувство», — пошутил он.

Дмитрий Губерниев — один из самых известных российских спортивных комментаторов, который трудится на «Матч ТВ». Он трижды был лауреатом престижной премии ТЭФИ.