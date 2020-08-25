«Без фильтров»: Муцениеце в шелковом платье-сорочке позировала на мостике в гольф-клубе

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце этим летом так и не смогла отправиться в отпуск и полноценно отдохнуть. В отличие от ее бывшего мужа Павла Прилучного: звезда «Мажора» успел слетать в Крым с детьми от Агаты, а также с Мирославой Карпович, с которой ему приписали роман.

Муцениеце решила провести несколько дней за городом и выбрала гольф-клуб Эмина Агаларова. Вместе с детьми и подругой они весело провели время: позагорали у бассейна, попрыгали на батуте и устроили фотосессию. Звезда сериала «В клетке» запечатлелась на мостике в шелковом платье-сорочке в пол и подписала снимок:

«Фото без фильтров. Жизнь без фильтров», — гласит подпись.

Поклонники в комментариях усыпали звезду комплиментами. Некоторые начали успокаивать Муцениеце и утверждать, что жизнь после развода не заканчивается, а также вспоминать, какими счастливыми выглядели Агата и Павел вместе.

«Ты была тенью Павла, а сейчас ты крута», «Очень красиво! Гармония», «Вы такая настоящая!», «Вы так похорошели, так держать», «Жизнь только начинается», «Фото какое-то волшебное, и вы сама волшебная!», «Эффектно», — написали некоторые.