«Мамочка, я гадала на ромашке»: Лиза Галкина в белых лосинах вышла с Пугачевой на прогулку

Примадонна запечатлела трогательный разговор с дочкой. Как оказалось, девочка уже думает о том, с кем проведет свою жизнь.

Алла Пугачева и Максим Галкин весь карантин провели в замке. С наступлением лета многие звезды улетели на моря, но звездная семья предпочла не рисковать, так как пандемия коронавируса еще не утихла, поэтому они покидают лишь стены своего дома, чтобы погулять и увидеться с друзьями. Так на днях Примадонна повидалась с Валентином Юдашкиным и его женой Мариной. Она устроила для них званый ужин. А в хорошую погоду артистка выходит прогуляться в поле с наследниками.

Так недавно Алла Борисовна наблюдала, как ее сын запускает игрушечный самолетик в небо, а также наслаждалась солнечной погодой, собирая колосья с дочкой. Теперь Галкин в соцсети разместил ролик, который сняла его жена. Пугачева на очередной прогулке с шестилетней Лизой в поле запечатлела интересный разговор с наследницей. Как оказалось, девочка уже задумывается о делах сердечных.

«Мамочка, я гадала на ромашке, будет ли меня жених любить. А получилось — любит, а если не будет любить — ух-х-х ему», — произнесла наследница певицы.

Примадонна в ответ рассмеялась. После этого Лиза побежала по полю, расставив руки в стороны. Она была облачена в белые лосины с цветочным принтом, которые сочетались с бейсболкой, и лимонную футболку. Наряд девочка, как всегда, подобрала стильный и по последним трендам.

«Я свободна словно птица в небесах! Ой…» — запела она.

«Немного о женщинах и любви», — подписал ролик Галкин. Поклонники были очарованы дочкой звездной пары. «Любимая девочка наша!», «Какие у вас детки. Лиза актриса пря», «Какая же она артистичная», «Сколько счастья в голосе Аллы Борисовны!», «Какая Лиза все же клевая», «Девочка огонь», — прокомментировали пост подписчики.