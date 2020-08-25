Семейное время: Сергей Жуков рекомендует путешествовать не в одиночку

Сергей Жуков с семьей недавно вернулся из отпуска по Карелии. В своем Instagram он с завидной частотой рассказывал о достопримечательностях и просто красивых местах, где им удалось побывать. А теперь подвел итоги и посоветовал подписчикам больше путешествовать. По мнению артиста, эмоции, которые можно получить во время поездок или отдыха, нельзя сравнить ни с чем.

«Ведь через много лет дети не вспомнят все купленные им игрушки или скачанные игры, а наши совместные поездки и новые открытия — это то, что действительно важно! Согласитесь, время, проведенное с семьей, бесценно. Но мы, почему-то, не всегда об этом помним», — написал Жуков.

Подписчики отметили, что у музыканта прекрасная семья, и приглашали в новые поездки, среди которых был еще один удивительный край — Алтай.

Сразу после отпуска Жуков вновь занялся работой и открыл новую развлекательную точку на карте России. «Руки Вверх бар» теперь появился и в подмосковных Мытищах.