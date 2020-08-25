Юбилей красотки: супермодели Клаудии Шиффер исполнилось 50 лет

Супермодели эпохи 90-х исполнилось 50 лет. Однако на фотографиях звезда выглядит гораздо моложе: здоровые вьющиеся волосы, горящие глаза, стройная фигура и все та же очаровательная улыбка.

На свой юбилей Шиффер надела платье-сеточку от Balmain, распустила волосы и задула на камеру именинный торт. Звезда выглядела очень счастливой.

До своего дня рождения супермодель решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о детстве и юности. В свой инстаграм Клаудия выложила подборку милых видео.

«Обратный отсчет», — подписала посты звезда.

Несмотря на возраст, Шиффер продолжает работу модели. Она не перестает сниматься в рекламе и участвовать в модных показах. По-другому быть и не могло, ведь фигура красавицы это легко позволяет.

Карьера Клаудии Шиффер началась 30 лет назад. 17-летняя юная девушка просто пришла отдыхать в клуб. Тогда она еще не знала, что ее будут приглашать на съемки лучшие модные дома всего мира, а поклонники обожать за красоту. Это произошло в Дюссельдорфе. Директор модного агентства Metropolitan Model заметил красавицу среди толпы и предложил юной Клаудии пробные съемки в Париже. Шиффер согласилась. Через два года она стала лицом модного дома немецкого модельера Карла Лагерфельда.

Шиффер преуспела не только на подиуме. В 2002 году супермодель вышла замуж за продюсера Мэттью Вона. В браке родились трое детей. Пара воспитывает сына и двух дочерей. А что еще нужно для счастья?