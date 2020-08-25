«Бортовая еда в радость»: Брухунова показала, чем их с Петросяном угощали в самолете

Перед тем как уйти в отпуск, молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, жаловалась подписчикам в Instagram, что не успела устать от работы, как наступила пора отдыхать. За период самоизоляции девушка вдоволь наотдыхалась и очень рвалась в театр, по которому сильно соскучилась. Но график есть график. Поэтому сначала муж с женой развлеклись на фотосессии, а потом собрали чемоданы и отправились к морю.

Петросян с Брухуновой, как и многие другие звезды, выбрали Сочи. И девушка весь полет снимала на память долгожданное событие — она призналась, что это первый за полгода полет. Она показала, чем их кормили во время перелета, и написала:

«Даже бортовая еда в радость!» — подписала снимок Брухунова.

Рыбная нарезка из семги, стоит признать, выглядела аппетитно. Какой она оказалась на вкус, девушка не сообщила. Но судя по подписи на фото, Татьяна осталась ей довольна.

К слову, по прилете в Сочи Брухунова показала, какой автомобиль их забирал из аэропорта. Иномарка представительского класса с кожаным салоном выглядела довольно уютно изнутри, а кастомизированная сумочка от Dior усилила лоск интерьера.