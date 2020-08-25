«Шикарная актриса, сейчас таких нет»: Шифрин поздравил Терехову с днем рождения

Знаменитая Миледи, муза Андрея Тарковского и секс-символ 70-х – у Маргариты Тереховой за плечами более сотни ярких ролей. Сегодня Народная артистка России отмечает 78-й день рождения. С личным праздником ее трепетно поздравил Ефим Шифрин. Он опубликовал в своем Instagram кадр из телеспектакля «История кавалера де Грие и Манон Леско» и вспомнил, с каким придыханием играл с ней на одной сцене.

«Даже не предполагал, что очень скоро мне представится счастье целых полминуты арестовывать Манон Леско, тупо застыв возле нее и не сказав ни единого слова» — признался артист.

Шифрин добавило, что даже если бы по роли у него и были предусмотрены слова, он все равно бы не смог из произнести – столь сильный священный трепет он испытывал перед театральной дивой. Поклонники присоединились к поздравлениям и написали:

«С Днем рождения! Невероятная и потрясающая Маргарита Терехова!», «Великолепная актриса! Дай бог ей здоровья. Пусть знает, что мы её любим», «Потрясающая Маргарита Терехова!!! Талантище!!!! Здоровья ей!!!», «Маргарита, шикарная актриса, сейчас таких нет. С днем рождения и хотелось бы новых ролей с Миледи!!», «Она невероятная, волшебная, мистическая!!!» — написали фолловеры.

Последние десять лет актриса страдает от болезни Альцгеймера и уже не узнает родных. В период самоизоляции за звездой ухаживали две сиделки, потому что близкие предпочли не рисковать здоровьем Тереховой и изолировались.