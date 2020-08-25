Ближе к природе: Анастасия Макеева приобрела недвижимость на Алтае

Этим летом многие звезды вынуждены были отказаться от планов на отпуск или серьезно их скорректировать – вмешалась пандемия коронавируса. Кто-то выбрался на Черное море в Сочи или Крым, кто-то – на Камчатку или Байкал, а некоторые отдохнули на Алтае. Среди посетивших живописнейший горный региона оказались Олеся Судзиловская, Юлия Барановская с детьми, Ирина Хакамада и многие другие.

В июле отдохнула на Алтае и актриса Анастасия Макеева. Звезда так прониклась местными пейзажами, что приобрела участок в Чемальском районе площадью 5 гектаров. Местные жители сообщают, что в среднем земля обошлась звезде в 5 миллионов рублей. Что примечательно, плато, на котором знаменитость планирует строительство усадьбы, совсем не обжитое. Но очень красивое.

Кстати, не так давно актер Павел Деревянко признался, что строит дом на Алтае. И тоже в Чемальском районе. В Республике Алтай этот район считается одним из самых популярных у туристов.