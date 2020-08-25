«Какая у Аллочки красивая мама!»: в Сети обсуждают фотографии матери Пугачевой

Поклонники любят наблюдать за семьей своей любимицы, 71-летней Аллы Пугачевой. У примадонны отечественной эстрады есть собственный аккаунт, в котором она появляется не так часто, но каждый пост фанаты встречают с восторгами. Кроме того, у каждого члена семьи Пугачевой и Галкина есть фан-группы, где порой публикуются довольно редкие кадры из жизни знаменитостей.

25 августа матери Аллы Пугачевой, Зинаиде Архиповне, исполнилось бы 98 лет. На фан-страничке примадонны появился пост в память о родительнице звезды с несколькими старинными цветными и черно-белыми фотографиями.

«Сегодня исполнилось бы 98 лет маме А. Б. Пугачевой Зинаиде Архиповне. Светлая ей память» — гласит подпись под фото. Поклонники заметили:

«Какая у Аллочки красивая мама!», «Симпатичная женщина, видно была хорошим добрым человеком… светлое очень приятное лицо, но Аллочка по моему мнению не очень внешне похожа на маму», «Лиза очень похожа на бабушку», «Светлая ей память, спасибо ей за то, что она нам подарила Аллу Борисовну».

Зинаида Архиповна помогала дочери воспитывать маленькую Кристину, пока Алла гастролировала с концертами. Ушла из жизни мать Пугачевой в 1986 году, когда внучке было 15 лет.