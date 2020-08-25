«Одно лицо»: Климова с дочерью Лизой стали «диснеевскими принцессами»

Регулярно в Instagram появляются новые фильтры и маски, которые меняют внешность пользователя. Не так давно повальным увлечением стало менять пол, и многие знаменитости показали, как бы выглядели, если бы родились не мужчинами, а женщинами, и наоборот. Так, многочисленная армия поклонником пришла в восторг, увидев Максима Галкина в облике дамы.

На этот раз набирает популярность маска диснеевской принцессы. Это когда внешность человека преображается настолько, что становится мультяшной – огромные красивые глаза, пухлые губы и тонкие черты лица. Ее уже успели примерить, например, Яна Рудковская с сыном и даже их домашний питомец Фифа. Вслед за женой Евгения Плющенко маску опробовала звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова. Актриса сначала испытала ее на себе, а потом навела камеру на дочь Лизу.

«Одно лицо» — констатировала мама сходство с дочерью.

Кстати, 18-летняя Лиза Хорошилова, дочь Климовой от первого брака, и без всяких масок – полная копия своей звездной родительницы. Маму с дочкой стали даже путать, а когда они выходят в свет вместе, то их принимают за сестер. И это при том, что у Климовой, помимо Лизы, еще трое детей.