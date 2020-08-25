«А бельишко-то где забыли?»: Горбань вслед за Бузовой сверкнула грудью без бюстгальтера 

33-летняя Мария Горбань на личной страничке в Instagram поделилась провокационным снимком, позировав перед объективом фотокамеры без бюстгальтера. Вслед за поющей телеведущей Ольгой Бузовой актриса из сериала «Кухня» отказалась от этого важного атрибута, засветив пышную грудь в атласном платье. Поклонники знаменитости обратили внимание на то, что экранная жена шоумена Дмитрия Нагиева позировала без лифа. Девушка раззадорила верных почитателей пикантным снимком, дав понять, что и без пуш-апа, ее бюст выглядит весьма и весьма эффектно.

Ранее в одном из своих интервью Мария призналась, что некоторые поклонники воспринимают ее исключительно как жену Дмитрия Нагиева. Фанаты не могут понять, что эта творческая пара изображает супружескую чету исключительно на съемочной площадке. В реальной жизни их объединяет только дружба и ничего больше. Горбань дала понять, что она с уважением относится к своему партнеру, считая его очень талантливым артистом.