Равшана Куркова в мятном платье оверсайз предстала на побережье Каспийского моря

Равшана Куркова с юных лет блистает в кино. Актриса из Узбекистана покорила сердца многих зрителей своим талантом и привлекательной внешностью. В свои 40 лет она может похвастаться стройной фигурой. Девушка признавалась, у нее хорошие гены, но со временем ей пришлось пересмотреть питание и начать регулярно заниматься спортом, чтобы хорошо выглядеть. По словам актрисы, она делает все, чтобы чувствовать себя комфортно.

Куркова весь карантин провела дома, лишь изредка выгуливая свою собаку. А с наступление лета она обрадовалась, когда вновь можно было свободно перемещаться и работать. Однако на днях она улетела в Дагестан. Девушка устроила себе необычное путешествие. Пока знаменитости отдыхают в Греции и Турции, она решила познакомится с уникальной культурой знаменитой республики. актриса увидела водопады, каньоны, дома местных жителей, а накануне побывала на побережье Каспийского моря.

Равшана знаменита своими женственными и лаконичными образами. На этот раз она осталась вернула себе, облачившись в платье-рубашку оверсайз мятного цвета. Черная сумка черех плечо и удобные шлепки дополнили ее лук. Девушка заплела две косички, а вот от макияжа отказалась. Она позировала с друзьями на фоне огромного самолета, который стоял на воде.

«Фото на фоне Экраноплана Лунь (Каспийский Монстр) сделано на берегу Каспийского моря у села Авадан под Дербентом. Следующая остановка — Москва!» — написала артистка.

Поклонники восхитились красотой кадра и нежным образом звезды. «Оооо!!! Круто», «Вау какой», «Дааа, впечатляет машина!!! Как будто из фильма „Подводный мир“», «Какая вы красотка», «Наряд у вас крутой», «Как вам удается выглядеть безупречно всегда», — прокомментировали пост подписчики.