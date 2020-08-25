«Пока рядом со льдом и без коньков»: Пегова в облегающем трико разучила новые поддержки с Тихоновым

48-летней российский фигурист с легкостью поднял актрису на руки, посадив Ирину себе на плечи.

42-летняя Ирина Пегова вошла в состав участников нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Партнером актрисы стал профессиональный спортсмен, российский фигурист Алексей Тихонов. Как и другие звезды, среди которых оказалась и поющая телеведущая Ольга Бузова, жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко и многие другие — экс-возлюбленная Дмитрия Орлова выкладывается на тренировках на максимуме своих сил и возможностей.

В микроблоге Пегова поделилась свежим отчетными видеороликом, представ перед объективом камеры в облегающем трико с лампасами и кроссовках. Пока сложные поддержки и новые хореографические элементы Ирина разучивает вне ледовой арены, на более устойчивой поверхности и без коньков.

Примечательно, что 48-летний Тихонов с легкостью поднял актрису на руки, посадив себе на плечи. А Ирина изобразила кульбит через голову, когда партнер опустил ее на кафельный пол.

«Первая поддержка, но пока рядом со льдом и без коньков! Толи еще будет ой-ой-ой!» — отметила актриса.

По словам Ирины, все эти репетиции даются ей нелегко. И это при том, что Пегова уже не первый год увлекается бальными танцами и неплохо владеет собственным телом. Несмотря на все сложности, актриса настроена вполне решительно. Знаменитость со всей серьезностью и ответственностью подходит к тренировкам с партнером, стараясь выполнять все указания Тихонова.