«Наложница для Малкочоглу»: жена Бурака Озчивита в мокром бикини блеснула изящными ключицами в бассейне

Фахрийе Эвджен телезрители помнят благодаря роли Фериде в турецком сериале «Королек — птичка певчая». В этой исторической ленте актриса сыграла вместе с будущим мужем Бураком Озчивитом. Примечательно, что девушка должна была получить главную роль и в сериале «Великолепный век». Как пишут в прессе, продюсеры собирались подписать контракт с Эвджен, но передумали в последний момент, увидев пробы Мерьем Узерли.

В итоге хасеки Хюррем-султан сыграла совершенно другая актриса. Сейчас поклонники уже и не могут себе представить, что место партнерши Халита Эргенча заняла бы другая. Правда, Узерли покинула проект, сославшись на профессиональное выгорание. А «возрастную» Хюррем сыграла 54-летняя Вахиде Гердюм.

В одном из интервью Фахрийе призналась, что она совершенно не расстроилась из-за того, что роль Хюррем досталась другой. Актриса подметила, что ей бы не хотелось, чтобы поклонники узнавали ее только по историческим лентам.

На личной страничке микроблоге Эвджен поделилась летним кадром, блеснув изящными ключицами в мокром купальнике. Поклонники актрисы подметили, что возлюбленная Бурака Озчивита вполне могла бы стать султаншей, она не уступает по красоте Узерли.