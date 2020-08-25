«Наложница для Малкочоглу»: жена Бурака Озчивита в мокром бикини блеснула изящными ключицами в бассейне

Фахрийе Эвджен телезрители помнят благодаря роли Фериде в турецком сериале «Королек — птичка певчая». В этой исторической ленте актриса сыграла вместе с будущим мужем Бураком Озчивитом. Примечательно, что девушка должна была получить главную роль и в сериале «Великолепный век». Как пишут в прессе, продюсеры собирались подписать контракт с Эвджен, но передумали в последний момент, увидев пробы Мерьем Узерли.
В итоге хасеки Хюррем-султан сыграла совершенно другая актриса. Сейчас поклонники уже и не могут себе представить, что место партнерши Халита Эргенча заняла бы другая. Правда, Узерли покинула проект, сославшись на профессиональное выгорание. А «возрастную» Хюррем сыграла 54-летняя Вахиде Гердюм.
В одном из интервью Фахрийе призналась, что она совершенно не расстроилась из-за того, что роль Хюррем досталась другой. Актриса подметила, что ей бы не хотелось, чтобы поклонники узнавали ее только по историческим лентам.
На личной страничке микроблоге Эвджен поделилась летним кадром, блеснув изящными ключицами в мокром купальнике. Поклонники актрисы подметили, что возлюбленная Бурака Озчивита вполне могла бы стать султаншей, она не уступает по красоте Узерли.
«С капельками воды на теле», «Любимая наша Гюльбешекер», «Какое счастье, что они с Бураком вместе! В сериале все как-то непонятно закончилось! Зато в жизни у них гармония и полное взаимопонимание», «Тяжело с таким мужем-красавцем! Приходится соответствовать», «Какие соблазнительные плечики», «Красавица турчанка», «В этой паре прекрасен Бурак! Но и Фахрийе молодец, чем-то же она его зацепила», «Никакой вульгарности, все очень скромно и со вкусом», «Красивая фигурка, и манящий взгляд», «Само очарование», «А ведь могла бы стать султаншей», «Прелестная», «Наложница для Малкочоглу», — такие комментарии появились под снимком актрисы.