«Красавец вымахал»: Ирина Дубцова в бикини устроила танцы перед повзрослевшим сыном

Ирина Дубцова не скрывает, что любит путешествия. Излюбленным местом отдыха у певицы являются Мальдивы и Таиланд. Но в этом году многие звезды лишись поездок за границу из-за коронавируса, поэтому отдыхают на отечественных курортах. К примеру, Ксения Бородина коротает дни в Ялте, а Яна Чурикова — в Геленджике. А вот Дубцова дождалась открытия границ с Турцией. Уже неделю она отдыхает с сыном Артемом на побережье Бодрума.

Дубцова в свое время обладала пышными формами, но потом смогла похудеть. Поклонники удивились, когда увидели певицу после карантина. Она не только не поправилась, но даже стала еще стройнее. Новые артистки фото в купальнике поражают фанатов соблазнительными изгибами фигуры. А накануне Ирина опубликовала видео, доказав, что не фотошопит свое тело. На кадрах она в бикини устроила соблазнительные танцы на глазах сына.

«Приветики! Зайчик?» — обратилась она к наследнику, который сидел с оголенным торсом. «Угу», — ответил он, наблюдая за мамой.

14-летний парень давно перерос свою родительницу. Теперь у него появились и кубики пресса. Артем стал еще взрослее, хоть еще и учится в школе. Поклонники восхитились парнем, а также его красавицей мамой. ««Ирина, шик», «Какие формы», «Роскошно выглядите», «А сын то смотрит», «Красавец вымахал», «Я бы тоже такую маму смущалась. Что не изгиб, то огонь», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.