«Роскошная молодая мама»: Саша Савельева обнажила плоский живот в черном мини-бикини

Саша Савельева уже десять лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Девушка еще во время участия в шоу «Фабрика звезд» очаровывала мужчин своей красотой, но лишь актер смог ее завоевать. пара долгое время не могла завести ребенка. По словам певицы, сначала она не грезила становиться мамой, а потом их попытки были тщетными. Но в 2019 году у них родился сын Леон. По словам артистки, роды едва не стоили ей жизни, но теперь она счастливая мама мальчика.

Практически через несколько дней после родов Саша похвасталась фигурой. Она поразила поклонников, так как казалось, что девушка и не была в интересном положении. Сама певица призналась, что все обстоит иначе. она тоже столкнулась с изменениями фигуры, просто это сложно увидеть невооруженным глазом. Этим летом из-за пандемии коронавируса не все смогли улететь на море. Савельева решила не упускать последних теплых дней и позагорала прямо в Москве у реки.

На новом фото певица предстала в черном бикини с леопардовым лифчиком. Поверх она накинула рубашку с принтом. Девушка позировала без макияжа, демонстрируя изгибы точеной фигуры. Савельева показала безупречные бедра и плоский живот спустя год после родов.

«После родов я ощутила сильные перемены в метаболизме и для того, чтоб привести себя в порядок потребовалось больше времени, чем я ожидала. Но появилось и другое ощущение, большая любовь, большее уважение, как-будто сейчас мы с моим телом пришли к настоящей гармонии. Я научилась слушать его», — призналась звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие отметили, что так выглядит далеко не каждая мама. «Восхищаюсь вашими формами», «Фигурка супер», «Это тело просто топ!», «Красивая, уверенная в себе», «Саша, очень смачное фото», «Вот у кого идеальное тело», «Роскошная молодая мама», — прокомментировали пост подписчики.