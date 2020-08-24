«С аппетитом нам повезло»: 80-летний Эммануил Виторган показал, как кормит младшую дочку

В скором времени Кларе исполнится один год. Артист отметил, что она уже ловко ходит на ходунках.

Эммануил Виторган известен не только своими ролями, но и дружной семьей. Он был женат не один раз. От первого брака у него есть дочка Ксения, которая подарила ему двух внуков. Также у него есть сын Максим, который был женат на Ксении Собчак. Уже долгое время актер счастлив в браке с Ириной Млодик. Она младше 80-летнего избранника на 22 года, но это не помешало им обзавестись общими наследниками.

В феврале 2018 году у пары родилась дочка Этель. Супруги всех удивили, став родителями в таком зрелом возрасте. Несмотря на слухи, Млодик утверждает, что сама родила ребенка. А спустя год у них родилась вторая дочка Клара. Кроху уже выносила для влюбленных суррогатная мать. Виторган не скрывает, что маленькие дети придали ему энергии и сил. Он счастлив, что стал многодетным папой. Артист неустанно заботиться о малышках и помогает жене их нянчить.

Недавно Эммануил отметил двухлетие Этель. Они устроили праздник в честь девочки. теперь приближается первый день рождения их младшей наследницы. Накануне актер похвастался достижениями девочки. Клара уже делает первые шаги, но лишь с помощью ходунков. Виторган заснял, как кормит кроху с ложечки.

«Ложечка за маму, ложечка за папу… С аппетитом нам повезло, уговаривать и бегать по всем дому с детской пюрешкой не приходится. Кларочке полюбились ходунки, теперь она очень забавно на них подъезжает за каждой ложечкой», — похвастался заботливый отец.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малышка растет красавицей. «Прелесть девочка, на радость папе и маме», «Это так мило», «Сладенькая девочка! Умница! Хорошо кушает!», «Растет малышка ,скоро побежит! И весело им будет играть вдвоем с сестричкой», «Автообслуживание», — прокомментировали пост подписчики.