«Давай, папа!»: дети Филиппа Киркорова одобрили новое увлечение певца

Отпуск в Греции Филипп Киркоров проводит активно, открывая новые виды спорта. На этот раз решил попытать счастья в вейкбординге. Свой дебют на волне опубликовал в Instagram и отметил, что это достойная альтернатива 2020 году. Кстати, пока Киркоров пытался управлять доской, его дети вели не только видеосъемку, но и всячески подбадривали отца.

«Давай, папа! Согни ноги в коленях, поверни ноги, вставай! Поверни доску, отпусти одну руку!» — пытались докричаться до артиста Мартин и Алла-Виктория.

Во время этого отпуска артист решил попробовать все экстремальные виды спорта на воде. Недавно Киркоров показал, как катается на флайборде, пока его дети познают азы гольфа и учат уроки.