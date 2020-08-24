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«Давай, папа!»: дети Филиппа Киркорова одобрили новое увлечение певца

Артист проводит отпуск в солнечной Греции на курорте Элунда.

«Давай, папа!»: дети Филиппа Киркорова одобрили новое увлечение певца
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Отпуск в Греции Филипп Киркоров проводит активно, открывая новые виды спорта. На этот раз решил попытать счастья в вейкбординге. Свой дебют на волне опубликовал в Instagram и отметил, что это достойная альтернатива 2020 году. Кстати, пока Киркоров пытался управлять доской, его дети вели не только видеосъемку, но и всячески подбадривали отца.

«Давай, папа! Согни ноги в коленях, поверни ноги, вставай! Поверни доску, отпусти одну руку!»  — пытались докричаться до артиста Мартин и Алла-Виктория.

Во время этого отпуска артист решил попробовать все экстремальные виды спорта на воде. Недавно Киркоров показал,  как катается на флайборде, пока его дети познают азы гольфа и учат уроки.

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