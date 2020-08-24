«Какие красивые!»: Мария Порошина показала свою 10-летнюю наследницу

Актриса Мария Порошина поделилась в Instagram фотографией с одной из своих дочерей. В этом году Аграфене исполнилось 10 лет, и, как заметили подписчики, своей красотой она уже может затмить звездную маму. Аграфена — третья дочь Порошиной. Она родилась в браке актрисы с Ильей Древновым.

«Милые, загорелые! Какие красивые!» — написали пользователи Сети.

В прошлом году мама четырех девочек Мария Порошина родила сына Андрея. Отца мальчика она скрывает. Мать актрисы ранее говорила, что он — иностранец. Периодически Порошиной приписывают роман с коллегой по цеху Ярославом Бойко. Но оба уже не реагируют на эти слухи.