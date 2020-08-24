«Важно уметь шевелить локтями»: Ефим Шифрин высказался о своей карьере

Ефим Шифрин назвал свой путь на сцене небезупречным. Рассуждениями он поделился на своей странице в Instagram. По мнению актера, он даже понимает тех людей, кому его сценический путь кажется неприятным. А грубые отклики в социальных сетях убеждают его в том, что он еще может сделать что-то стоящее на сцене.

«Мне временами кажется, что я прожил в искусстве вообще не свою жизнь. И, невзирая на страшное везение, я не сделал и четверти того, что предназначено было мне моими способностями или, если позволите, своими скромными талантами. К сожалению, в нашем деле важно уметь просить и иногда шевелить локтями. Я не научился этому до сих пор», — написал Шифрин.

Критику юморист всегда принимает достойно. Стоит только вспомнить, как он решил взяться за свой внешний вид и уже после 30 лет пошел в спортзал работать над своим телом. К 64 годам Шифрин превратился в настоящего качка, который ну никак не выглядит на свой возраст.