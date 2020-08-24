«Не ищем легких путей»: сын Евгения Плющенко показал тренировки в спортзале

Сын Евгения Плющенко, Александр, показал свои тренировки в спортзале. На видео, которое Гном Гномыч опубликовал в Instagram, он оттачивает прыжки с вращениями не на льду, а на полу спортзала. Подписчики отметили, что Александр — «настоящий трудяга и очень трудолюбивый малыш».

«Все непросто в этом спорте, но мы не ищем легких путей», — подписал видеоролик Гном Гномыч.

Александр Плющенко часто радует пользователей Сети видеороликами со своих ледовых тренировок. Недавно он показал, как отрабатывает скольжение в компании известного фигуриста Александра Абта. Он совсем недавно подключился к занятиям в школе Евгения Плющенко.