«Счастлива, что росла в другое время»: Поплавская высказалась о современных звездах

Актриса Яна Поплавская показала свои подписчикам в Instagram фото давно минувших дней, когда она еще работала в «Современнике-2». А заодно и порассуждала об актерах прошлого и современных звездах. По мнению артистки, сейчас таким «звездам» не присущи ни адекватность, ни чувство юмора.

«Я счастлива, что я росла в другое время, с другими ЗВЕЗДАМИ с большой буквы и именно они формировали мое отношение к жизни, к профессии, к зрителям», — написала Поплавская.

А совсем недавно 53-летняя актриса стала бабушкой. Внука ей подарил старший сын Клим и его жена Евгения. Мальчика назвали Иларием. Также у Поплавской есть еще один сын Никита. Оба родились в браке с Сергеем Гинзбургом. С ним Поплавская прожила 25 лет, а в прошлом году приняла предложение от радиоведущего Евгения Яковлева.