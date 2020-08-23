Растит мужика: Алена Водонаева приобщила сына к оружию и тяжелой технике

Телеведущая провела выходной в компании сына на свежем воздухе.

Алена Водонаева рассказала о сюрпризе, который приготовила для сына Богдана. Оказывается, телеведущая отвезла его кататься на БТР. 10-летний ребенок даже впервые самостоятельно управлял авто с механической коробкой передач.

«Стреляли, гуляли, дышали свежим воздухом. А ночевать и главное мыться после таких развлечений поехали в отель. У нас дома воды горячей нет уже неделю. Ребенок счастлив, мать тоже довольна», — написала Водонаева.

На днях Алена показала, как выглядит ее самое любимое место в квартире. Это оказался старый, но любимый диван, на котором они с Богданом читают книги и смотрят фильмы.