Владимир Кузьмин поздравил дочь Соню с днем рождения. Артист опубликовал в своем Instagram видео с совместного выступления, где Соня исполняла песню «Такая нежная любовь».

«С днем рождения, дорогая! Пусть творческая энергия всегда бьет ключом», — подписал видео Кузьмин.

В этом году Соне исполнилось 35 лет. Публике она запомнилась по проекту «Фабрика звезд-3». Но с тех времен многое изменилось. Девушка стала блондинкой, заметно похудела и превратилась в настоящую леди. Кстати, именно в третьей «Фабрике» вместе с Соней принимали участие и другие звездные дети, среди которых был и Никита Малинин. Сейчас Соня записывает новые песни вместе с отцом и занимается собственным бизнесом в сфере флористики.