Радость в доме: Ирина Вилкова стала мамой

Актриса родила мальчика после того, как попала в полицию.

Актриса Ирина Вилкова, известная по сериалам «Полицейский с Рублевки» и «Остров» стала мамой. Причем, не обошлось без происшествия. Прогулка по Москве в компании Яны Трояновой обернулась задержанием девушек сотрудниками полиции. Вилкова перенервничала и уже из отделения ее отвезли в роддом.

«Спасибо всем за поддержку и за ругань, и за мат тоже спасибо. Все хорошо, пацан приземлился», — рассказала Вилкова в своем микроблоге.

Одной из последних работ Ирины стал комедийный сериал Семена Слепакова «Окаянные дни». Она работала над сценарием и даже выступила режиссером двух серий необычного скринлайф-альманаха.