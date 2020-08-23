«Слишком дерзко для наложницы Мустафы»: Беррак Тюзюнатач в лифе без бретелей раздразнила фанатов

Беррак Тюзюнатач сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы шехзаде Мустафы. По сценарию, девушка подарила своему возлюбленному долгожданного и единственного наследника — сына Мехмета. Но этот союз не был одобрен отцом Мустафы — султаном Сулейманом. Наследник престола был вынужден совершить с избранницей тайный никах. Поклонники с первых же серий прониклись симпатией к героине Беррак. Девушка отличалась от других наложниц в гареме своей смелостью и неординарностью. Ведь она выросла на корабле, будучи дочерью Хайреддина-паши, больше известного как Хызыр-реис, османский корсар и флотоводец.

Попав в гарем шехзаде Мустафы, девушке удалось привлечь внимание наследника султана Сулеймана. Между ними вспыхнула любовь. Поклонники Беррак надеялись, что актриса сумеет завоевать симпатию Мехмета Гюнсюра и в реальной жизни, вне съемочного процесса. Однако никаких романтических отношений между ними не возникло.

На свежем пляжном снимке Беррак похвасталась точеной фигурой без изъяна, продемонстрировав тонкую талию в мини-бикини без бретелей. Партнерша Мехмета Гюнсюра блеснула бронзовым загаром, восхитив поклонников соблазнительными формами.