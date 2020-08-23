«Секси»: беременная Подольская с растрепанными волосами без укладки впечатлила поклонников

Наталья Подольская немало удивила поклонников, отправившись на внушительных сроках беременности с уже заметным животом в отпуск в Турцию. Компанию ей при этом составил вовсе не муж Владимир Пресняков, а сестра Юлианна, ее дочки и сын Артемий.

В Белеке девушка сняла гостиничный номер в спа-отеле и отлично провела время, не отказывая себе в курортных удовольствиях. Певица загорала, купалась в море и бассейне, отмечалась в местных ресторанах. При этом ни капли не стеснялась появляться на пляже как в слитном, так и в раздельном купальнике.

Фолловеры были восхищены, что у их любимицы нет ни грамма лишнего веса, растяжек или отеков, которые так часто сопровождают женщин в положении.

Последнее отпускное фото с распущенными волосами без укладки, хоть и было сделано в формате портрета, произвело сильное впечатление на ее почитателей.