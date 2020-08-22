«Пикантная татуировка»: 35-летняя Ляйсан Утяшева показала безупречную фигуру в черном бикини

Ляйсан Утяшева с юных лет занималась спортом и добилась того, что стала заслуженным мастером спорта. Однако из-за многочисленных травм гимнастка сменила сферу деятельности. Теперь она ведет шоу «Танцы», озвучивает мультфильмы и выступает со своим танцевальным коллективом. Год назад ведущая феноменально похудела. По словам самой девушки, за время беременности она поправилась, а потом два года позволяла себе есть все, поэтому стала весить 85 килограммов. Но потом она взяла себя в руки.

Теперь фигуре Утяшевой могут позавидовать даже модели. А во время карантина она не только занималась спортом с мужем Павлом Волей, но и снимала ролики со звездами, с которыми занималась физическими упражнениями онлайн. Также экс-гимнастка следит за питанием, соблюдая определенный рацион, и устраивая пробежки по утрам. Результатом своих стараний она похвасталась накануне, опубликовав фото из отпуска.

На новых кадрах Ляйсан предстала в черном бикини. Она позировал на фоне скал. 35-летняя девушка показала стройную фигуру, похваставшись прессом и длинными ногами, а также засветив татуировку на животе. Поклонники восхитились красотой жены Павла Воли, но некоторые посчитали, что раньше она выглядела лучше.

«Вас очень уважаю, но Ваша худоба выглядит не очень привлекательно!», «Фигура супер», «Вы очень целеустремленная, красивая женщина», «Прекрасно выглядите», «Идеальная», «Без изъяна», «Пикантная татуировка на животе», «Какие точеные формы», «Ноги бесконечные», — прокомментировали пост подписчики.